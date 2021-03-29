رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:22 م
جنوح السفينة
جنوح السفينة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
كشفت مصادر لـ"الدستور" عن السبب الرئيسي في جنوح السفينة البنمية "EVER GIVEN" بقناة السويس.

وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية، أثبتت أن قبطان السفينة كان يسير بسرعة 13 عقدة رغم أن السرعة المحددة 10 عقد، مما تسبب في عملية جنوح السفينة مجددًا.

وكشفت مصادر بهيئة قناة السويس، لـ"الدستور" عن أن الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" بقناة السويس، اتخذت إجراء ضد قبطان السفينة.

وأكدت المصادر، أن قبطان السفينة، تم رفده من الشركة تمامًا كإجراء مبدئي، لحين الانتهاء من التحقيقات حول سبب جنوح السفينة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن فجر اليوم الإثنين، عن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحًا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنًا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

موضوعات متعلقة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية