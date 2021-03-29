التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن السبب الرئيسي في جنوح السفينة البنمية "EVER GIVEN" بقناة السويس.وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية، أثبتت أن قبطان السفينة كان يسير بسرعة 13 عقدة رغم أن السرعة المحددة 10 عقد، مما تسبب في عملية جنوح السفينة مجددًا.وكشفت مصادر بهيئة قناة السويس، لـ"الدستور" عن أن الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" بقناة السويس، اتخذت إجراء ضد قبطان السفينة.وأكدت المصادر، أن قبطان السفينة، تم رفده من الشركة تمامًا كإجراء مبدئي، لحين الانتهاء من التحقيقات حول سبب جنوح السفينة.وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن فجر اليوم الإثنين، عن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحًا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنًا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.