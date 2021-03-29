6 آلاف معرض «أهلا رمضان» بالمحافظات.. و35% تخفيضات بالأسعار

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إنَّ هناك اجتماعات مستمرة مع السلاسل التجارية الكبرى واتحاد الغرف التجارية والعارضين؛ استعدادًا لافتتاح معرض «أهلًا رمضان» في أرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 4 حتى 12 أبريل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بتخفيضات تصل إلى 35%.وأضاف «خليل» لـ«الدستور» أنَّ المحافظات تستعد حاليًا لإقامة معارض «أهلًا رمضان» بالتنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف التجارية والمديريات للحصول على التراخيص.وذكر أنَّ إجمالي عدد المعارض التي ستقام في المحافظات من القطاع العام والخاص ستصل إلى 6 آلاف معرض لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع.