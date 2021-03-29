مستشار الرئيس اليمني: مصر استطاعت إنقاذ التجارة الدولية

هنأ عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق، مصر بجهودها في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس اليوم الإثنين.وقال المخلافي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، مصر التي حفر شعبها قناة السويس واستعادها بالتأميم عام 56 واستطاعت إدارتها مواجهة العدوان الثلاثي والانتصار للإرادة المصرية، استطاعت مجددًا بعقول وسواعد أبنائها وإمكانياتها تعويم السفينة الجانحة العملاقة في القناة وإنقاذ التجارة الدولية، التحية لمصر وشعبها وجيشها وقيادتها.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.