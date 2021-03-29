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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة وجود رابط نتيجة امتحانات مارس 2021 للطلاب

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:50 م
نتيجة امتحانات
نتيجة امتحانات
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انتشرت في الأونة الأخيرة بين الطلاب وأولياء الأمور وجود رابط نتيجة امتحانات مارس 2021، وذلك عقب التحول الالكتروني الذي فرضته الحكومة الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتكشف الدستور لقراءها حقيقيه وجود رابط نتيجه امتحانات مارس 2021 للطلاب.

حقيقة وجود رابط نتيجة امتحانات مارس 2021 للطلاب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.moe.gov.eg"، مُحذرةً أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشني بذلك الرابط المزيف.

وفي سياق متصل، يتم إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس، من خلال تقسيم حضور الطلاب على حسب المحافظة، بتعديل طفيف في المواعيد بما يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، مع التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ أعمال التعقيم والوقاية بكافة اللجان، إلى جانب نشر بوابات التعقيم لاستقبال الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على أحد الطلاب، يتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مع كتابة تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

تابع أيضاً:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 (dostor.org)

وناشدت وزارة التعليم جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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