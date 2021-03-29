السجن 6 سنوات لتاجر هيروين في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة السلام.وأسندت النيابة العامة للمتهم "عصام. م" مسجل خطر حيازة 4 لفافات من الهيروين المخدر بقصد الاتجار والربح غير المشروع.وكان قسم شرطة السلام ألقى القبض على المتهم أثناء مرور قوة أمنية من القسم لتفقد الحالة الأمنية وبتفتيشه عثر بحيازته على الهيروين المخدر.وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.