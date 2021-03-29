يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

يختتم الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر موسمه الفنى بمدينة الإسكندرية، بحفل يقام بمشاركة المغنية الإيطالية اليانورا لانوتى ومصاحبة مجموعة من أبرع العازفين، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 2 أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال يحيى خليل الخاصة التى تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.المعروف أن يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم فى الارتقاء بالذوق العام، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارجى ويشهد موسمه الصيفى سنويا جولة فنية فى الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات فى عدد من المدن مع نجوم الجاز في أمريكا.