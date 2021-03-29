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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. المنشآت السياحية تناقش مواعيد الغلق في رمضان

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:10 م
عادل المصري
عادل المصري
فاتن غلاب
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يعقد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة، اليوم الاثنين، اجتماعًا، بحضور كل من علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية بوزارة السياحة، وعبدالمنعم مسعد مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

ويهدف الاجتماع لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها الغرفة بخصوص ضوابط التشغيل خلال شهر رمضان.

وتترقب المنشآت السياحية، موافقة الحكومة على تعديل مواعيد غلق المنشآت السياحية خلال رمضان حتى لا تتعرض المطاعم والمنشآت السياحية لخسائر مالية كبيرة وقد تضطر إلى الإغلاق؛ نظرًا لأن الإيرادات التي تحققها المطاعم من العمل فقط خلال الإفطار لن تكفي لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اجتماع الغرفة اليوم يناقش أيضا مصير طلبات أعضاء الغرفة بخصوص ضوابط التشغيل خلال رمضان، مشيرًا إلى أن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال شهر الصوم لتكون في الرابعة فجرًا بدلًا من الثانية عشرصباحًا، وذلك حتى تستطيع المطاعم استقبال الزبائن خلال وجبة السحور.

وأضاف وهبة، أنه نظرًا للأجواء العائلية خلال الشهر الكريم فقد تمت المطالبة بزيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن لتكون 75% من السعة الاستيعابية للمطعم بدلًا من 50%، فضلا عن ضرورة تقليل المسافة البينية بين الجلوس على الطاولة الواحدة مع استمرار مسافة الـ 1.5 متر بين الطاولات داخل المطعم.

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