لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق محل جلود بالزمالك

تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الجنائي في حريق شب في محل بيع الجلود بمنطقة الزمالك، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأنه بسبب ماس كهربائي.كانت الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت بلاغا باشتعال النيران في محل جلود، انتقل ضباط الحماية المدنية، بصحبة 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع انتقالها إلى العقارات المجاورة.تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.وكشفت التحريات الأولية، بأن ماس كهربائي وراء الااشتعال، مؤكدة عدم وجود شبة جنائية وراء الحريق. ً