لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق محل جلود بالزمالك
الإثنين 29/مارس/2021 - 01:09 م
نجلاء رفاعيطباعة
تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، تقرير المعمل الجنائي في حريق شب في محل بيع الجلود بمنطقة الزمالك، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأنه بسبب ماس كهربائي.
كانت الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت بلاغا باشتعال النيران في محل جلود، انتقل ضباط الحماية المدنية، بصحبة 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع انتقالها إلى العقارات المجاورة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت التحريات الأولية، بأن ماس كهربائي وراء الااشتعال، مؤكدة عدم وجود شبة جنائية وراء الحريق. ً
كانت الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت بلاغا باشتعال النيران في محل جلود، انتقل ضباط الحماية المدنية، بصحبة 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع انتقالها إلى العقارات المجاورة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت التحريات الأولية، بأن ماس كهربائي وراء الااشتعال، مؤكدة عدم وجود شبة جنائية وراء الحريق. ً