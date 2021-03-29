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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بدون اتفاق .. تفاصيل اجتماع جانتس مع لابيد للإطاحة بـ"نتنياهو"

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:05 م
لابيد وجانتس
لابيد وجانتس
سارة شريف
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التقى رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد مساء أمس مع رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس لمناقشة سبل تشكيل الحكومة الجديدة، والإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن الطرفين في نهاية الاجتماع أنه من المتوقع أن يستمر الحوار بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.

وعقد الاجتماع بعد خلاف طويل بين الاثنين، منذ فض الشراكة بين حزب "أزرق أبيض" وحزب "يش عتيد"، إلى أن شرع لبيد بحملة دعا من خلالها جانتس إلى الانسحاب من الحملة الانتخابية، حتى لايهدر أصوات اليسار خاصة بعد انهيار شعبيته عقب دخوله حكومة نتنياهو مخالفاً لوعوده في انتخابات مارس 2020.

وكما أوردت مختلف القنوات التلفزيونية الإسرائيلية مساء أمس، لم يتعهد جانتس أثناء الاجتماع للابيد بأن يوصي عليه أمام الرئيس الإسرائيلي بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التقارير، يعتقد مقربون من جانتس أنه من الأفضل لمرشح "كتلة التغيير" المناوئة لنتنياهو، أن يكون الثاني الذي يتلقى تفويض تشكيل الحكومة بعد الفشل المحتمل لنتنياهو في هذه التجربة.

في وقت سابق من يوم أمس، التقى لبيد في منزله برئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وتباحث الاثنان حول إمكانيات تشكيل حكومة جديدة، وفي نهاية الاجتماع، أعلن كلاهما أن المحادثة بينهما ستتواصل في الأيام المقبلة.

وبحسب مصدر مقرب من النائب عباس، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام الذي قال: "التقى منصور عباس ولبيد قبل الانتخابات ورتبوا للقاء ما بعد الانتخابات. وأوفى منصور بوعده. ولم ينهوا أي مسألة في هذا الاجتماع وبالتأكيد لم يكن هناك أي تعهد من قبل رئيس الموحدة، لأن لبيد أبدى استعداده للاستماع والاستجابة لمعظم المطالب التي طرحت، ولكن حتى الآن لم يتم طرح أي شيء بصورة فعلية. لقد كان هذا اللقاء ذا طابع تعارف".

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