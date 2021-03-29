القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

ألقي القبض على عازف الطبول في فرقة ألاباما شيكس، الحائز على جائزة جرامي، بتهمة إساءة معاملة الأطفال، ومازال في قبضة الأمن منذ 24 مارس الجاري ومحتجز حاليا في سجن مقاطعة لايمستون في تكساس.ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس، فإن العازف الشاب ستيفن ويليام جونسون، وجهت إليه تهم تشمل التعذيب المتعمد والإساءة بالضرب المبرح لطفل دون سن 18 عاما، ولم يعلق أعضاء الفريق الغنائي على الخبر حتى الآن.في مارس 2020 أقر جونسون بالذنب في انتهاك أمر الحماية من العنف المنزلي ضد زوجته السابقة، وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، مع وضعه 24 شهرا تحت المراقبة بحسب موقع فاريتي.