تفاصيل القافلتين التموينيتين 255 و256 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الدفع بالقافلتين التموينيتين 255 و256 لمحافظة شمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلتين التموينيتين رقمي 255 و256 تضمنتا 63 طن ونصف سكر تمويني، 25 طن أرز، 33كرتونة شاي، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر والزيت 4 أشهر، والأرز يكفي شهرين.