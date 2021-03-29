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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:02 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا والخاضعين حاليًا للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية، قد ارتفع إلى 39 حالة، من بينهم 5 أطفال تحت سن 16 سنة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن ذلك يُعد ارتفاعًا طفيفًا فى الأعداد مقارنة بالأسابيع الماضية والتى تراوحت فيه معدلات الإصابة ما بين 23 و28 مريضا.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات المعلن عنها اليوم تأتى وفق آخر تقرير رسمي عن أعداد المرضى والذي تضمن وجود 30 حالة سابقة و4 حالات جديدة، مشيرًا إلى استقرار 23 حالة من مرضى فيروس كورونا وعلاج 11 حالة أخرى بالعناية المركزة إلى جانب وجود 5 حالات مصابة بكوفيد 19 بمستشفى الأطفال الجامعي والذي يقل أعمارهم عن 16 سنة منهم 3 حالات مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة. 

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