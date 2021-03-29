لقطات كوميدية لمحيي إسماعيل بعد تكريمه بمهرجان الأقصر (فيديو)

تحدث عن الفنان محيي إسماعيل عن تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها العاشرة، معبرا عن سعادته بالتواجد في المهرجان وخاصة في دورة تكريم وصيف الشرف للسينما السودانية.وقال إسماعيل إنه سعيد بهذا المهرجان الدولي الذي له قيمة حقيقية، موجها الشكر إلى السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني على تكريمه وإقامة المهرجان في ظل الظروف الصعبة.فيما شهد الفيديو بعض اللقطات الكوميدية أمام الكاميرات حيث قام بالتصفير والمجادلة مع المراسلين؛ بينما كشف أنه يتابع جميع أعمال المعروضة في المهرجان هذا العام، موجها الشكر لرئيس اللجنة الإعلامية بمهرجان الأقصر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.