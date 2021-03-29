توفي بكورونا.. «الأطباء» تنعى أستاذ الرمد بطب أسيوط

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال نوبي محمود احمد إستشاري طب وجراحة العيون أستاذ الرمد بطب أسيوط والذى توفى بمستشفى أسيوط الجامعي إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت النقابة العامة للأطباء أن الشهيد هو رقم 417 الذى توفى إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153175 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 686 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.