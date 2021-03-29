رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:57 م
النفط
النفط
أمينة ذكى
طباعة
ارتفعت أسعار النقط اليوم الاثنين، بعد تراجعه مع تعويم سفينة "ايفر جرين" السفينة العالقة في قناة السويس، حيث صعد - خام برنت بنحو 0.9% إلى أكثر من 65 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام تكساس بحوالي 0.6% إلى حوالي 61.4 دولارًا للبرميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية منذ قليل.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح أمس الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.

وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.

وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.

وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".

موضوعات متعلقة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

«ميدل إيست آي» ينشر مقطع فيديو لجهود تعويم السفينة الجانحة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية