ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

ارتفعت أسعار النقط اليوم الاثنين، بعد تراجعه مع تعويم سفينة "ايفر جرين" السفينة العالقة في قناة السويس، حيث صعد - خام برنت بنحو 0.9% إلى أكثر من 65 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام تكساس بحوالي 0.6% إلى حوالي 61.4 دولارًا للبرميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية منذ قليل.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح أمس الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".