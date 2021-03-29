رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام لـ«مكوجي» قتل سيدة لسرقتها في السيدة زينب

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:57 م
الإعدام
الإعدام
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لـمكوجي" بتهمة قتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي للبت في قرار إعدامه من عدمه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إبراهيم. م"، مكوجي بقتل المحني عليها "هبة الله يوسف" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها وما أن ظفر بها حتى انقض على رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها وقام بخنقها حتى يتيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في محل مسكون وهو مسكن المجني عليها بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت على محتويات المسكن، مشيرا إلى قيام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها عقب قتلها.

موضوعات متعلقة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

جنسية قبطان وطاقم عمل السفينة الجانحة في قناة السويس


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية