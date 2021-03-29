الإعدام لـ«مكوجي» قتل سيدة لسرقتها في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لـمكوجي" بتهمة قتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب.كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي للبت في قرار إعدامه من عدمه.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إبراهيم. م"، مكوجي بقتل المحني عليها "هبة الله يوسف" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها وما أن ظفر بها حتى انقض على رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها وقام بخنقها حتى يتيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في محل مسكون وهو مسكن المجني عليها بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت على محتويات المسكن، مشيرا إلى قيام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها عقب قتلها.