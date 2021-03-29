التنمية المحلية: ضوابط إجراءات البناء الجديدة تضمن النجاح دون أزمات

قال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء فى تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أى شكاوى أو مشاكل وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أى استفسارات تخص تراخيص البناء.وأضاف أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات الجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عددًا من اللقاءات والورش والبرامج التدريبية للكوادر والعناصر المشاركة فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى مقار وزارتي الإسكان والتعليم العالى وتم إطلاع كل المشاركين على المهام الموكلة لكل الجهات ليكونوا على دراية كاملة بالاجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة وذلك بحضور خبراء وقيادات من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالي والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة المنفذة للمنظومة.