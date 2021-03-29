سويسرا تتوقع رفع قيود كورونا وإلغاء الإجراءات الاحترازية في أغسطس

قالت السلطات السويسرية إنها تتوقع رفع قيود كورونا بحلول فصل الصيف مع إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية خلال شهر أغسطس المقبل، موضحة أن تلك الخطوات تعتمد على تطبيق أفضل استراتيجية للتطعيم ضد الفيروس.وأوضحت رئيسة قسم مكافحة العدوى في المكتب الفيدرالي للصحة العامة بسويسرا، فيرجيني ماسيري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم، أنه "اعتبارا من أغسطس المقبل سيكون هناك عدد كاف من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بحيث لا توجد ضرورة لاستمرار فرض الإجراءات التقييدية، ما لم تظهر أي تطورات فيروسية جديدة خلال الفترة القادمة".من جهته، قال وزير الصحة السويسري، آلان بيرسيه، إن بلاده ستتلقى 8.1 مليون جرعة من اللقاحات المطلوبة من شركة لقاح "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا" حتى نهاية يوليو القادم.وأوضح الوزير أن ما يقرب من نصف مليون مواطن تلقوا جرعتي اللقاح حتى الآن، وسيتم تطعيم المزيد من المواطنين بالجرعات المتوفرة خلال الفترة القادمة.وأضاف أنه يجب تطعيم جميع الأشخاص المعرضين للخطر بحلول 20 أبريل المقبل، فيما سيحصل باقي المواطنين على اللقاح بحلول نهاية يونيو 2021.وقال بيرسيه: "إن وضعنا جيد وقبل ستة أشهر، لم يكن أحد يعتقد أن حملة التطعيم ستكون متقدمة للغاية".