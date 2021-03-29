حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وارتكاب 4 وقائع، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3 جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.