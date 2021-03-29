رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرف التجارية تتعاون مع الأكاديمية العربية في هذا الأمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:56 م
علاء عز، أمين عام
علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية
دعاء أبو العزم
طباعة
كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه في إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية تم الاتفاق بين إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية واسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، سيتم توفير أكاديمية التجار ب٢٧ محافظة للتكامل مع مراكز ريادة الأعمال بالأكاديمية لتدريب التجار علي ريادة الأعمال.

وأضاف "عز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش فاعليات ملتقى الشركات الناشئة رالي مصر الخامس لريادة الأعمال، أنه سيتم تقديم معونة فنية من خلال الأكاديمية في ٢٧ محافظة للتجار بالغرف التجارية.

ولفت إلى التوافق مع البنك الاهلي لتقديم دعم فني في المراحل الأولية للتحول تلك المشروعات إلي مشاريع قابلة الاقتراض وذلك ف أكاديمية التجار، كما تم الاتفاق علي الترويج لخدمات ومنتجات المشاريع الناشئة وربطهم من المستفدين من ال٥.٥ مليون تاجر وادراجهم في مبادرات الاتحاد الخارجية سواء لربطهم بخبراء أجانب لتسويق منتجاتهم او التحسن من قيمة الصادرات المصرية.

وأكد على دعم الغرف التجارية لريادة الأعمال وأفكار الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيكون هناك تواصل مستمر بين الغرف والأكاديمية.

وتقام فاعليات رالي مصر الخامس لريادة الأعمال بمدينة شرم الشيه تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي ينظمه مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري احدي منظمات جامعة الدول العربية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٦ عاما علي تأسيس الجامعة العربية.

موضوعات متعلقة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

«ميدل إيست آي» ينشر مقطع فيديو لجهود تعويم السفينة الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

جنسية قبطان وطاقم عمل السفينة الجانحة في قناة السويس


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية