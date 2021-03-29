الغرف التجارية تتعاون مع الأكاديمية العربية في هذا الأمر

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه في إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية تم الاتفاق بين إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية واسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، سيتم توفير أكاديمية التجار ب٢٧ محافظة للتكامل مع مراكز ريادة الأعمال بالأكاديمية لتدريب التجار علي ريادة الأعمال.وأضاف "عز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش فاعليات ملتقى الشركات الناشئة رالي مصر الخامس لريادة الأعمال، أنه سيتم تقديم معونة فنية من خلال الأكاديمية في ٢٧ محافظة للتجار بالغرف التجارية.ولفت إلى التوافق مع البنك الاهلي لتقديم دعم فني في المراحل الأولية للتحول تلك المشروعات إلي مشاريع قابلة الاقتراض وذلك ف أكاديمية التجار، كما تم الاتفاق علي الترويج لخدمات ومنتجات المشاريع الناشئة وربطهم من المستفدين من ال٥.٥ مليون تاجر وادراجهم في مبادرات الاتحاد الخارجية سواء لربطهم بخبراء أجانب لتسويق منتجاتهم او التحسن من قيمة الصادرات المصرية.وأكد على دعم الغرف التجارية لريادة الأعمال وأفكار الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيكون هناك تواصل مستمر بين الغرف والأكاديمية.وتقام فاعليات رالي مصر الخامس لريادة الأعمال بمدينة شرم الشيه تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي ينظمه مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري احدي منظمات جامعة الدول العربية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٧٦ عاما علي تأسيس الجامعة العربية.