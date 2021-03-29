التضامن: إطلاق القوافل الرمضانية الأسبوع الجاري

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار التنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوزيع مساعدات شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات المختلفة.وأوضحت أنه من المقرر أن يتم إطلاق أول قافلة رمضانية، خلال الأسبوع الجاري، لمواجهة الظروف الراهنة وتوفير احتياجات هذه الأسر من السلع الغذائية والمواد التموينية.وأضافت، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تعمل من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديها، موضحة أن الحماية الاجتماعية هي منهج الحكومة للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن أكثر من 55 ألف جمعية ستبدأ فى توزيع المساعدات النقدية والعينية على ملايين الأسر الأولى بالرعاية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن هذه المساعدات تقدم لأكثر من 5 ملايين أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تنسيق الجهود لمساعدة الأسر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.