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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين ترفض اتهامات واشنطن بشأن تقرير حول منشأ كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:54 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الاثنين، إن بلاده ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية بشأن تقرير فريق خبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على إعراب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه بشأن شفافية التقرير، انطلاقا من أنباء بأن الحكومة الصينية ساعدت في كتابة هذا التقرير.

وأضاف جيان أن "بكين ترفض اتهامات واشنطن الباطلة والتشويه المتعمد، وأن فريق الخبراء المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية قام بزيارة 9 مؤسسات بما في ذلك معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، وقام بنقاش مع الطاقم الطبي والباحثين العلميين والمرضى المتعافين".

وتابع جيان "هذه هي الترتيبات التي يتم إجراؤها بناء على طلب الخبراء الدوليين لفريق الخبراء،كما عرض الجانب الصيني البيانات الأصلية التي تتطلب اهتماما خاصا، حيث قدم خبراء دوليون من منظمة الصحة العالمية تقييما إيجابيا للعمل البحثي المشترك، وقالوا إن درجة انفتاح الجانب الصيني كانت غير متوقعة، كما أنه تمت صياغة التقرير بين خبراء من كلا الجانبين من خلال البحوث العلمية".

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