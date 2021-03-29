ليبرمان سيوصي بتكليف "لابيد" بتشكيل الحكومة

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان إنه سيوصي بتكليف رئيس حزب يش عتيد (يوجد مستقبل) يائير لبيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأضاف "ليبرمان" في حسابه على موقع فيسبوك أن حزبه سيقدم مشروع قانون ينص على وجوب استقالة رئيس الوزراء تقدم بحقه لائحة اتهام، ومشروعا آخر يقضي بتقييد إشغال هذا المنصب بولايتيْن فقط.وتاتي هذه التحركات ضمن الجهود التي يبذلها "لابيد" لحشد التأييد له، كي يسند رئيس الدولة رؤوفين ريفيلين إليه أولا مهمة تاليف الحكومة. وقد اجتمع لابيد مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس والعمل ميراف ميخائيلي، كما تبذل مساعي لاقناع رئيس حزب يمينيا بالانضمام إلى المعسكر المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاء ترؤسه الحكومة بالتناوب.قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" إنه سيدعم رئيس أكبر حزب في "كتلة التغيير"، دون تسمية حزب "يش عتيد"؛ يتعهد بدفع تشريع يقصر منصب رئيس الوزراء على ولايتين فقط.