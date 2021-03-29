السفير السعودي: خبرة وكفاءة المصريين نجحت في تعويم السفينة الجانحة

أشاد أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، بنجاح المجهودات المصرية من أجل تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، مؤكدا أن خبرة وكفاءة المصريين نجحت في إعادة المياه إلى مجاريها في قناة السويس.وقال السفير السعودى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" اليوم الإثنين: "خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه إلى مجاريها في قناة السويس.. خالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا الإنجاز القياسي، والتغلب على كل تعقيداته، مصر تنجح فى تعويم السفينة".يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح أمس الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد:أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".