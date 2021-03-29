3076 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 3076 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 539 ألفا و541 حالة، تعافى منهم 494 ألفا و377 حالة بينما توفيت 9275 حالة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونا و544 ألفا و597 حالة.