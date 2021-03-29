روسيا وكوريا الجنوبية يناقشان توقيع اتفاقية تعاون بالمجال العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية، خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، وناقش توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين.وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الإثنين بأنه خلال المفاوضات بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع النائب الأول لوزير الدفاع في كوريا الجنوبية بارك جاي مين قضايا الأمن الإقليمي، مع التركيز على الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية.وأوضح البيان أن المباحثات تضمنت أيضا آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وكوريا الجنوبية في المجال العسكري.يذكر أن فومين بدأ زيارة عمل لكوريا الجنوبية لإجراء حوار استراتيجي على مستوى نواب وزيري دفاع البلدين.