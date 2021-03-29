مساعى حكومية لضبط منظومة العمران لتحقيق مصلحة الوطن

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات والذين تم اختيارها تمهيدًا للبدء فى تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية وذلك بحضور عدد من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية وممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الالكترونى لمنظومة التراخيص الجديدة.وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا عدم سعى الحكومة للإضرار بالمواطنين فى هذا الملف الهام ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.واطمأن خلال اللقاء على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التى شاركت فى الورش التدريبية التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخارج التراخيص.