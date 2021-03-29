مقتل عشرات الأشخاص في هجوم مسلح على مدينة بموزمبيق

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع والأمن في موزمبيق مقتل عشرات الأشخاص، الأسبوع الماضي، في هجوم مسلح استهدف مدينة "بالما" في شمال البلاد.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين - إن 7 أشخاص قتلوا في كمين نصب لهم أثناء محاولتهم الفرار من حصار على فندق.يذكر أن هذه المنطقة تعرضت لهجوم نفذه إرهابيون الأربعاء الماضي.