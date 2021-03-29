مقتل عشرات الأشخاص في هجوم مسلح على مدينة بموزمبيق
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:49 م
أ ش أطباعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع والأمن في موزمبيق مقتل عشرات الأشخاص، الأسبوع الماضي، في هجوم مسلح استهدف مدينة "بالما" في شمال البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين - إن 7 أشخاص قتلوا في كمين نصب لهم أثناء محاولتهم الفرار من حصار على فندق.
يذكر أن هذه المنطقة تعرضت لهجوم نفذه إرهابيون الأربعاء الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الإثنين - إن 7 أشخاص قتلوا في كمين نصب لهم أثناء محاولتهم الفرار من حصار على فندق.
يذكر أن هذه المنطقة تعرضت لهجوم نفذه إرهابيون الأربعاء الماضي.