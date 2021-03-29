انطلاق فعاليات تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بأسوان (فيديو)

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومدير الأمن اللواء عصام عثمان، اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك وسط أجواء مليئة بالوطنية والسرور.وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات القرآن الكريم، وكلمات من وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت، ومنطقة أسوان الأزهرية، حول مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، ومنزلته العظيمة في الجنة.جاء ذلك بحضور لفيف المستشار العسكري لمحافظة أسوان، ولفيف من وكلاء الوزارات بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي الأسر وشهداء الجيش والشرطة.وشهد الاحتفال تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأطلقت البالونات وتطايرت في الهواء من أمام النصب التذكارى بحديقة درة النيل، حاملة لصور عدد من شهداء الوطن الذين مسقط رأسهم محافظة أسوان، وذلك أثناء طابور للعرض وأجواء تسودها روح الوطنية.وجاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بتكريم شهداء الواجب، صباح اليوم الأثنين، بمحافظة أسوان.ووضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اكليلًا من الزهور، علي النصب التذكارى للشهداء بحديقة درة النيل، احتفالًا بذكرى "يوم الشهيد"، ورافقه واللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية.