أول أبريل.. انطلاق مسابقة المواهب للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس
الإثنين 29/مارس/2021 - 02:24 م
ريم محمودطباعة
تنطلق في الأول من أبريل المقبل، المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين.
وتستمر المسابقة في الفترة من ١ وحتى ٨ أبريل المقبل، وتشمل مشاركة الطلاب بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعروض العزف على آلة موسيقية أو الغناء.
وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية تحت إشراف أ.د. اماني حنفي مدير إدارة الوافدين بالكلية.
وحول جوائز المسابقة سيحصل المركز الأول والثاني على جوائز الإبداع، كما يحصل جميع المشاركين في المسابقة على شهادة معتمدة.
ويمكن للطلاب الوافدين التسجيل عبر الرابط الآتي للمشاركة في المسابقة https:forms.glejn7F5hhvinokMvsu7
ويمكن الانضمام ومتابعة الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس من خلال الرابط https:www.facebook.com/ISCUASU
وتستمر المسابقة في الفترة من ١ وحتى ٨ أبريل المقبل، وتشمل مشاركة الطلاب بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعروض العزف على آلة موسيقية أو الغناء.
وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية تحت إشراف أ.د. اماني حنفي مدير إدارة الوافدين بالكلية.
وحول جوائز المسابقة سيحصل المركز الأول والثاني على جوائز الإبداع، كما يحصل جميع المشاركين في المسابقة على شهادة معتمدة.
ويمكن للطلاب الوافدين التسجيل عبر الرابط الآتي للمشاركة في المسابقة https:forms.glejn7F5hhvinokMvsu7
ويمكن الانضمام ومتابعة الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس من خلال الرابط https:www.facebook.com/ISCUASU