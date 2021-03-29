«بيزنس إنسايدر»: تعويم السفينة الجانحة أنهى الفوضى في الشحن العالمي

قالت صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية اليوم الاثنين، إن نجاح تعويم السفينة السفينة الجانحة في قناة السويس أنهى حالة من فوضى في الشحن العالمي، الذي حدث بسبب جنوحها في قناة السويس من يوم الثلاثاء الماضي.كما نشرت الصحيفة عددًا من مقاطع الفيديو التي ترصد محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح أمس الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات المرة.وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".