الإمارات: 1.874 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 1.874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 167.309 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 457.071 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.486 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.025 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 440.731 حالة.