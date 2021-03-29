الكرملين: قرار رئيس الوزراء الأرميني بالاستقالة لا يتطلب محادثة فورية مع بوتين

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن قرار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالاستقالة لا يتطلب إجراء محادثة فورية مع الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الاتصالات بين قادة البلدين تجري بشكل مستمر.وقال بيسكوف في بيان صحفي اليوم الإثنين ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر عقد اجتماع أو محادثات هاتفية بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الأرميني بشأن عزم الأخير الاستقالة: " سيظل باشينيانٍ في منصبه لتأدية مهام تصريف أعمال الحكومة، وقرار الاستقالة لا يتطلب محادثة فورية".. مضيفا "لقد تواصل بوتين وباشينيان هاتفيا مؤخرا، والاتصالات مستمرة بين الجانبين الروسي والأرميني".يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن أمس الأحد أنه سيستقيل من منصبه رسميا في أبريل المقبل، على أن يواصل تصريف الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2021.