جامعة عين شمس تواصل تطعيم أعضائها بلقاح كورونا

انطلاقا من حرص جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتيني في الحفاظ علي اعضائها، واصلت الجامعة حملات التطعيم ضد ڤيروس كوڤيد 19 التي بدأت منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي استرازنكا وسينوفارم، مابين جرعة أولى وثانية.يأتي ذلك تحت اشراف ا.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ا.د. على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وا.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوى.و تتولى إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات التطعيم وقد تم البدء بتطعيم السادة الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع حالات كوفيد 19 بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى - المسنين) فى المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الاطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة باطنة وجراحة والأطفال) فى المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات فى المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء _ القلب - المراكز والوحدات المختلفة) مستشفى عين شمس التخصصى ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل اساتذة كلية الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالاضافة للسادة العمداء ووكلاء الكليات، السادة الأساتذة المتفرغين وإعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.وأوضحت ا.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات ومدير ادارة مكافحة العدوى، أن إجمالى عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩ حتى الآن يبلغ ٢٦١٦، منهم ١٧٨٤ أطباء وأعضاء هيئة التدريس، ١٣١ بكلية طب الأسنان، ٢٨ بكلية الصيدلة، ٣٢١ من أطباء الإمتياز، ٩٩ بكلية التمريض بالإضافة إلى عدد من الفئات الأخرى بلغ عددهم ٢٥٣ فردا، وجاري استكمال التطعيمات.