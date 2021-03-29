اندلاع حريق هائل بمصنع كرتون في البحيرة

اندلع منذ قليل، حريق هائل بمصنع الإسكندرية للكرتون بالكيلو 59 بدائره مركز أبو المطامير بمحافظة دون خسائر بشرية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدينة.تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بوجود حريق في مصنع إسكندرية للكرتون بدائره مركز أبو المطامير.على الفور انتقل ضباط المباحث، قوات الحماية المدنية بقياده المقدم بهاء الكردي مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية لمكان الحريق بالمنطقة المشار إليها.وتمكنت القوات من السيطرة تماما على الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وفي انتظار فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق ومعرفة السبب.