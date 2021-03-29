جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

تحتفل مؤسسة تراث هليوبوليس يوم الجمعة المقبل بمرور 116 عاما على تأسيس ضاحية مصر الجديدة بجولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع المنطقة التراثية لمصر الجديدة، وستمر بأهم المباني التراثية والأثرية العريقة بالضاحية، وذلك بالتعاون مع مجموعة "كلاسيك كروزرز" لمالكي السيارات الكلاسيكية.وأشارت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن تلك الجولة هي بمثابة إشارة البدء بالاحتفالات بمرور 116 سنة على إنشاء الضاحية التراثية ونشر قيم الاعتزاز والفخر بالحي التراثي وأهمية الحفاظ عليه، حيث سيتم الإعلان في هذا اليوم عن برنامج الاحتفالات بال116 عاما على إنشاء حي مصر الجديدة التراثي العريق.ومن المقرر أن تبدأ الجولة في التاسعة صباحا من أمام كنيسة البازيليك بشارع الأهرام في قلب المنطقة التراثية (أ) وستمر الجولة بجميع المباني التراثية في مصر الجديدة، كما سيكون هناك جولة للتصوير الفوتوغرافي والرسم الحر في المنطقة لمن لهم هذه الهواية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.ويرجع إنشاء حي مصر الجديدة إلى يوم 23 مايو عام 1905، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع عقد إنشاء شركة تحت اسم «واحات عين شمس» وكان الهدف الرئيسي إنشاء خط سكة حديد وخطوط ترام لربط منطقة وسط القاهرة بالمدينة الجديدة في مقابل بناء حي جديد على مساحة 25 كم مربع، وأطلق عليه (هليوبوليس)، وهو اسم يوناني أطلقه اليونانيون على مدينة (أون) المصرية القديمة، التي تعني مدينة «الشمس»، وكانت تجمع حيي «المطرية وعين شمس» المتاخمين لمصر الجديدة.وأسس البارون امبان حي مصر الجديدة، بمساعدة بعض الشركاء المصريين، وكان بمثابة ملتقى لمختلف الأعراق والأجناس والأديان، وحرصوا على اختيار مجموعة متميزة من المهندسين والمعماريين من مختلف الجنسيات لتصميم وبناء الحي مما أعطى له طابعا متميزًا ونمط حياة الحضارة الأوروبية الحديثة، بداية من تصميم الطرق والشوارع والمباني ذات التصميمات المميزة، والحدائق الكثيرة والمساحات المفتوحة.وحي مصر الجديدة العريق، يقع في موقع قريب من المنطقة الأثرية القديمة وهي اون القديمة بالمطرية والتي تضم مسلة الملك سنوسرت الأول وعددا من التماثيل واللوحات والنقوش والأعمدة التي تعود للحضارة المصرية القديمة وعثر في منطقة سوق الخميس على تمثال الملك بسماتيك الأول والمحفوظ بالمتحف المصري بالتحرير.كما يوجد به عدد من القصور التاريخية المهمة في مقدمتها (قصر البارون امبان) مؤسس مصر الجديدة والذي حضر افتتاحه عام 1911 السلطان حسين كامل، و(قصر بوغوص نوبار باشا) رئيس وزراء مصر الأسبق والشريك الأول للبارون أمبان في تأسيس حي هليوبولس ويقع بالقرب من قصر البارون أمبان، ويوجد في مواجهة قصر البارون، قصر( السلطانة ملك) زوجة السلطان حسين كامل، وقام البارون امبان بتقديمه كهدية له.وأهم ما يميز حي مصر الجديدة ( قصر الاتحادية)، فهو من أشهر القصور في مصر، كونه مقر القصر الجمهوري، وكان في السابق فندقا قام بتصميمه ألكسندر مارسيل وقام بشئون الديكور جورج أوي كلود وتم إنشاؤه عام 1906 وافتتاحه عام 1910،و في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خلال عام 1972 تحول القصر إلى مقر اتحاد الجمهوريات والذي كان يضم (مصر وسوريا وليبيا)، ومن هنا أطلق عليه اسم قصر الاتحادية، وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك تحول القصر إلى مقر لرئاسة الجمهورية ولاستقبال رؤساء وملوك وزعماء العالم.كما يضم حي مصر الجديدة ( قصر الفريد شماس)، وهو تاجر من أصول شامية وعاش في مصر، وأقامت فيه الملكة فريدة ولقد اختار الملك فاروق هذا القصر لكي تستقر فيه حتى موعد الزفاف، وفي 20 يناير 1938 أقيمت فيه حفل الزفاف الملكية بين الملك فاروق والملكة فريدة.وتضم مصر الجديدة مجمعا للأديان متكامل (مساجد وكنائس أثرية ومعبد يهودي) تدل جميعها على التسامح السمة الأساسية للمصريين، حيث يوجد بها (مسجد عباس) في ميدان الجامع، وهو أول مسجد في حي مصر الجديدة تم افتتاحه عام 1911 ويطلق عليه حاليا اسم( مسجد جمال الدين الأفغاني)، كما يوجد (مسجد حفيظة الالفي) ثاني مسجد في مصر الجديد الذي تم إنشاؤه عام 1930 وهو مسجد السيدة حفيظة رستم حلمي الألفي حرم يوسف بك نجيب ويقع في شارع بيروت، كما يوجد (مسجد السلطان حسين كامل) بالقرب من قصر السلطانة ملك وتم تغيير اسمه إلى (مسجد الثورة)،و يحتوي بداخله علي منبر يحمل اسم الملك أحمد فؤاد الأول.وبالنسبة للكنائس الأثرية، يوجد بمصر الجديدة (كنيسة البازليك)،التي قام بإنشائها مؤسس مصر الجديدة البارون امبان،وهو مدفون داخل قبو أسفلها في 17 فبراير عام 1930،وتعتبر من أشهر المعالم التاريخية والتراثية في منطقة هليوبوليس،كما يوجد ( كنيسة مارمرقس) الواقعة في شارع كليوباترا، والتي تم وضع حجر اساسها عام 1922، كما يوجد معبد يهودي في مصر الجديدة، في شارع المسلة ويطلق عليه إسم (معبد فيتالي ماجار) وتم بناؤه عام 1927.ومن أشهر الأماكن التراثية بمصر الجديدة، مبنى سباق الخيول والذي يطلق عليه حاليا (غرناطة)، قام بتأسيسه البارون أمبان عام 1905 في حي مصر الجديدة ويعتبر من الأماكن التاريخية والتراثية، التي شيدت مبانيها على الطراز الاندلسي حيث كان يجلس الملك فاروق مع الوفود المختلفة من الزوار داخل البرج ومدرجات المبنى لمتابعة سباقات الخيول.وتضم مصر الجديدة عددا من الميادين المهمة منها (ميدان الكوربة) بشكله المثلث وويرجع تسمية الميدان بهذا الاسم «لا كوربيه» إلى استدارة الشارع على غير عادة الشوارع فى ذلك الوقت والكلمة تعني بالإيطالية الإنحناءة أو القوس حيث كان الترام يأخذ إنحناءة أو دوران في هذا المكان في رحلة عودته قادمًا من شارع فؤاد الأول (وسط البلد) فكان (الكمساري) البلجيكي الجنسية ينادي بكلمة (الكورب) فصارت اسما للمكان.ويعد (ميدان روكسي) من أهم المعالم التراثية في مصر الجديدة ويحتوي على البواكي والمباني التراثية التي تعود للعمارة الفنية الإسلامية المغربية الهندية وكان يمر الترام من شارع بغداد بهذه المنطقة قادما إلى منطقة روكسي.كما يوجد (شارع الاهرام) الشهير بمصر الجديدة حيث كان المارة وسكان الشارع يستطيعون منه مشاهدة الأهرامات الأثرية بالجيزة وذلك قبل إنشاء المباني العالية، لذلك اطلق عليه شارع الاهرام، كما يضم حي مصر الجديدة ميدان الجامع وميدان الاسماعلية اللذين يضمان عددا من المباني التراثية التاريخية التي تدل على عظمة هذا الحي العريق.