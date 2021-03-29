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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. مصر للطيران تسيير 55 رحلة بمطار القاهرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:43 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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تسير مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، ٣٠ مارس، ٥٥ رحلة جوية، بمعدل ٣٨ رحلة دولية، و١٠ رحلات داخلية، و٧ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٤٢٩٩ راكبا.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من أكرا، بغداد، باريس، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لندن، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أثينا، أبوظبي، فيينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

وتسير الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأسيوط.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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