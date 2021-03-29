«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول التلقيح الاصطناعي

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة اليوم، برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، دورة لتدريب الأطباء البيطريين العاملين في الحقل على "تشخيص العشار بالجس المستقيمي والتطبيقات العملية للتلقيح الاصطناعي"، ضمن أنشطة مركز التدريب والتعليم بالمعهد والحاصل على "ISO21001:20:2018".ويهدف التدريب لرفع كفاءة ممارسي العموم من الأطباء البيطريين بالعمل الحقلي وإطلاعهم على التقنيات الحديثة وفقا لسياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، بنقل نتائج الأبحاث وتطبيقها في العمل الحقلي، لاقت الدورة إقبالا من المتدربين من محافظات عدة مثل الدقهلية ودمياط وسوهاج والمنيا والإسماعيلية.