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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«Google» تطلق خدمة الإجابات مستشارك النفسي والعاطفي

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:42 م
Google
Google
طارق عتمان
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مع تزايد عمليات البحث والاستفسار عن الراحة النفسية والعاطفية والفكرية على "مساعد Google" و"بحث Google" خلال العام الماضي، تمت صياغة آليات تفاعلية بالتعاون مع خبراء معتمدين في المجال لكي يتمكّن "مساعد Google" من الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالراحة النفسية والعاطفية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون Google مع Safe Space، إحدى المؤسسات المتخصصة في الصحة النفسية في دولة الإمارات والتي عملت مع فريق من الخبراء من أجل إعداد سلسلة طرق وأساليب لتعزيز الراحة النفسية والتي سيستند إليها "مساعد Google" للإجابة عن أسئلة ذات صلة.

وبهذه الطريقة، سيحصل المتحدثون باللغة العربية الآن على إجابات موثوق بها عندما يقولون لمساعد Google بأنهم يشعرون بالحزن أو الوحدة أو الإرهاق أو الخوف أو الغضب. وتتمحور العديد من هذه الردود حول تشجيع المستخدم على طلب استشارة خبير إذا كانوا يشعرون بالقلق أو الخوف.

وبادرت Google في إطلاق هذه الميزة الجديدة استجابةً للبيانات الأخيرة من "مؤشرات Google" حول تزايد الاهتمام بالراحة النفسية والعاطفية على مستوى المنطقة:

في مصر، وصلت عمليات البحث عن الراحة النفسية إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في مايو 2020، وعالميًا، ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيفية أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1،100% في السنوات الخمسة الأخيرة من 2016 إلى 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أغسطس 2020، ووصلت عمليات البحث التي تضمّنت كلمة "أخصائي معالج" إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في أغسطس 2020.

وفي هذا الإطار، قال نجيب جرار، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Google: "إنّ المساعدة في إيصال المعلومات إلى الأشخاص الأشد حاجةً إليها تأتي في صلب أهدافنا في Google. ومن شأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن يزوّد ملايين الأفراد الذين يستخدمون "مساعد Google" باللغة العربية كل يوم بنصائح تمت مراجعتها من قبل الخبراء حول الراحة النفسية والعاطفية. وجميعنا في Google نقدّر كلًا من لجأ إلى الإنترنت خلال العام الماضي لمعرفة المزيد حول كيفية تحسين الراحة النفسية، ونأمل أن يساهم "مساعد Google" في إفادتهم".

وبدورها، قالت داني حكيم إحدى مؤسسي Safe Space:" نظرًا الى العدد المهول من الناس الذين يحاولون التأقلم مع فترات صعبة في حياتهم، انا سعيدة بمحاولة Google ان تكون جزء من الحل من خلال توفيرهم بمعلومات وبأساليب لتعزيز الراحة النفسية من خلال خدمة مساعد Google.

وهذه المبادرة ستلعب دورًا مهمًا في رفع مستوى الوعي عن الراحة النفسية في المنطقة. الكثير مننا لا زالوا يرون صعوبة في الخوض في هذه المواضيع، والآن هناك مساحة آمنة لسأل أسئلتهم".

وعلّقت رولى نجم، المسؤولة عن شخصية "مساعد Google" في اللغة العربية، على الأمر قائلةً: "تم تصميم "مساعد Google" لمساعدة المتحدثين باللغة العربية حول العالم وإسعادهم، ولا تقتصر الأوامر التي يتلقاها "مساعد Google" على ضبط منبّه أو تشغيل الموسيقى أو سماع نكتة، بل يميل العديد من المتحدثين باللغة العربية إلى مشاركة مشاعرهم بالحزن والخوف والوحدة مع المساعد، لذلك نأمل أن تعود هذه الإجابات التي تمت صياغتها مع فريق من الخبراء المعتمدين بالفائدة والراحة على كل من يستخدم "مساعد Google".

بإمكان "مساعد Google" فهم جميع اللهجات العربية والرد باللغة العربية الفصحى الحديثة. وتستند خدمة "مساعد Google" إلى أحدث تقنيات "تعلّم الآلة" من Google لمساعدة ملايين المستخدمين حول العالم في تنظيم مهامهم اليومية باستخدام هواتفهم الجوّالة.

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