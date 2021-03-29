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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقاوي»: ريادة الأعمال قاطرة الاقتصاد القادم في قلب إفريقيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:39 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
علا العلاف
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فعاليات ملتقى مجال ريادة الأعمال في القارة الأفريقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، ضمن فعاليات وأجندة لجنة ريادة الأعمال بالجمعية برئاسة المهندسة أمنية البحراوي، تحت عنوان "دور التقارب الإفريقي في تدعيم مشاريع ريادة الأعمال"، بمشاركة من الخبراء والتكنوقراط ورواد الأعمال من كلا من المغرب وألمانيا وأمريكا وكينيا ومصر وغانا، مع إقبال آلاف من شباب القارة على التسجيل والحضور والمتابعة.

وأكد الشرقاوي، أن 22%من إجمالى السكان فى سن العمل فى إفريقيا يبدأون مشاريعهم الخاصة وهى تعتبر أعلى المعدلات وتعد هذة النسبة من أعلى المعدلات عالمياُ، مضيفا أن القارة بها أيضاُ أعلى معدلات لريادة الأعمال النسائية فى العالم حيث يشارك نحو 27% من إجمالى أعداد النساء فى القارة فى أنشطة ريادية ويضاف إلى ذلك أن القارة لها فرص واعدة فى مضاعفة هذة الأعداد مع التزقعات بارتفاع أعداد السكان وخاصة الشباب وارتفاع أعداد السكان التى ستضاف إلى قوة العمل، حيث أنه من المتوقع أن يضاف نحو 122 مليون شخص جديد إلى القوى العاملة فى 2022 ومع الاتجاة إلى التحضر وتوسع القطاع التصنيعى فى القارة كلها عوامل مشجعة لنمو ريادة الأعمال وتعتبر جنوب إفريقيا، المغرب، سيشيل، تونس، بوتسوانا، رواندا، كينيا، غانا، مصر، وناميبيا من أفضل الدول فى ريادة الأعمال.

وفى نفس السياق، أكدت أمنية البحراوي، رئيس اللجنة، أن هذا الملتقى والموتمر الدولي يعقد وفق عدة أهداف ومحاور تؤكد وتناقش أهمية التلاقي والتقارب الفكري والعملي والتعليمي من أجل دعم شراكات فردية ومؤسسية من أجل تنمية ريادة الأعمال لخدمة اقتصاد القارة.

وأشارت «البحراوي» إلى أن المؤتمر سوف يستعرض قصص نجاح لرواد الأعمال في القارة، وقصص نجاح للتقارب بين رواد الأعمال ونتائج ومردود ذلك بين أفكار الشباب ورواد الأعمال في المجتمع الأفريقي والمجتمع الدولي، وأن مشاركة عناصر ومتحدثين وأصحاب خبرات من أكثر من دولة وبأكثر من تجربة سيكون له بالغ الأثر للتعرف على التجارب بشكل موسع والخروج بحلول وأفكار ناجزة لرواد الأعمال في مصر وإفريقيا.

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