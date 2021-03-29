محمود حميدة يشارك في ندوة تكريم محيي إسماعيل

شارك الفنان محمود حميدة في ندوة تكريم الفنان محيي اسماعيل التي أقيمت ظهر اليوم على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة.وحكي حميدة خلال الندوة عن تفاصيل لقاءاته بالفنان محي إسماعيل مشيرا إلى أن والده كان يحب محيي إسماعيل وكان يقول عليه اجمد فنان في مصر.وتحدث الثنائى هلال الندوة عن فن التمثيل والممثل وعن العقد النفسية التي قدمها محيي اسماعيل في السينما حيث قال الأخير إنه قدم شخصيات مختلفة في ١٨ عمل سينمائي.وكان قد كرم مهرجان الأقصر في الافتتاح كل من الفنانة نادية الجندي والمخرج علي عبدالخالق والفنان سمير صبري وآخرون.