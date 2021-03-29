الحريرى يرد على عون: وصلت الرسالة

علق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، على تصريحات الرئيس ميشال عون التي اتهمه فيها بنسف كل القواعد المعتادة لتشكيل الحكومات في لبنان.وقال الحريري، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "وصلت الرسالة لا داعي للرد نسأل الله الرأفة باللبنانيين".وكان الرئيس عون قال فى وقت سابق من اليوم، إن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ نام ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات، وفقا لموقع "النشرة" اللبنانى.ونفى عون أن يكون يسعى للحصول على الثلث المعطل في التشكيل الحكومي الجديد، وهو ما يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.وقال عون: "لاحظت أن الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيرت".