محيي إسماعيل: محمد رمضان فنان كبير ولا يجب أن يُمحى من الساحة

كشف الفنان محيي اسماعيل عن رأيه في الفنان محمد رمضان وذلك من خلال ندوة تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة والتي أقيمت اليوم علي هامش فعاليات المهرجان.وقال محيي اسماعيل إن محمد رمضان فنان كبير ولا يجب أن يمحى من الساحة الفنية مشيرا إلى أنه يمتلك موهبة كبيرة جدا ولديه مقومات كثيرة كممثل كبير مشيرا إلى أنه عليه فقط أن يركز في التمثيل لا الإعلان عن سياراته للجمهور.وأوضح محيي أن رمضان لا يصلح أن يقدم شخصية الفنان احمد زكي مشيرا أنه ليس رمضان فقط بل اي فنان لا يصلح أن يقدم شخصية احمد زكي مشيرا إلي أن شخصية زكي معروفة لدي الكثيرين.