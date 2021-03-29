رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تبدي رفضا قاطعا لتخفيف إجراءات كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:33 م
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها القاطع للتخفيف المزمع لتدابير كورونا، والمشروعات التجريبية الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في بعض القطاعات مثل الرياضة والثقافة.

وخلال مقابلة، حثت المستشارة الألمانية الولايات بشكل كبير على المضي قدما في تنفيذ ما يعرف بـ"مكابح الطوارئ" المتفق عليها مسبقا، والتي تهدف إلى عودة مناطق إلى حالة الإغلاق المشدد عندما تصل إلى عتبة محددة من الإصابات الجديدة، كما حثت على تشديد تدابير احتواء الوباء، وألمحت إلى أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تتحرك في حال لم تتخذ الولايات التدابير اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العتبة المحددة للمناطق المعنية، هي 100 إصابة جديدة لكل مئة ألف من السكان خلال فترة سبعة أيام، وعلى الصعيد الوطني، تم تجاوز هذه العتبة لليوم الثامن على التوالي اليوم الاثنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الاتحاد الإفريقي يستورد 220 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية

فتح باب التقدم لجوائز «الآثاريين العرب» لعام 2021

فيروس كورونا برؤية وليد عوني 3 أيام على مسرح الجمهورية