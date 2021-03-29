ميركل تبدي رفضا قاطعا لتخفيف إجراءات كورونا

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها القاطع للتخفيف المزمع لتدابير كورونا، والمشروعات التجريبية الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في بعض القطاعات مثل الرياضة والثقافة.وخلال مقابلة، حثت المستشارة الألمانية الولايات بشكل كبير على المضي قدما في تنفيذ ما يعرف بـ"مكابح الطوارئ" المتفق عليها مسبقا، والتي تهدف إلى عودة مناطق إلى حالة الإغلاق المشدد عندما تصل إلى عتبة محددة من الإصابات الجديدة، كما حثت على تشديد تدابير احتواء الوباء، وألمحت إلى أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تتحرك في حال لم تتخذ الولايات التدابير اللازمة.وتجدر الإشارة إلى أن العتبة المحددة للمناطق المعنية، هي 100 إصابة جديدة لكل مئة ألف من السكان خلال فترة سبعة أيام، وعلى الصعيد الوطني، تم تجاوز هذه العتبة لليوم الثامن على التوالي اليوم الاثنين.