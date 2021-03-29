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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في محله.. إيران تعلق على قلق بايدن من اتفاقها الاستراتيجي مع الصين

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:33 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
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قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، اليوم الإثنين، إن قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اتفاق التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين في محله تمامًا، فازدهار تعاوننا الاستراتيجي يسرع أفول الولايات المتحدة.

وكتب شمخاني عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "أن توقيع بلاده وثيقة التعاون مع الصين لمدة أمدها 25 عاما، بأنها جزء من سياسة المقاومة النشطة"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، وجه انتقادات حادة إلى أوروبا، والتي لا تزال تسعى إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المتهاوي. وقال "أميركا ودول الغرب نقضت العهود حول الاتفاق النووي.

وكان بايدن أعلن في أول تعليق له على اتفاق التعاون الذي وقع قبل يومين بين البلدين، عن قلقه، وقال ردا على سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين أمس الأحد، حول الموضوع "لدي قلق بشأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات"، إلا أن الرئيس الأميركي لم يعط أي تفاصيل إضافية توضح مخاوفه هذه بشأن توقيع اتفاقية التعاون الشامل التي تمتد 25 عامًا بين البلدين.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين، لمدة 25 عاما يوم السبت الماضي خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران، بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا.

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