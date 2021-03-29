إصابة عراقي باستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني فى العراق، اليوم الإثنين، إصابة عراقي باستهداف رتل للدعم اللوجستي في محافظة بابل.وقالت الخلية، في بيان لها، إن رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضحت الخلية أن ذلك أدى إلى احتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة.