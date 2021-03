«مميش» يكشف الخطوة المقبلة في التعامل مع السفينة الجانحة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، ومستشار الرئيس، إن جهود رجال هيئة قناة السويس الأكفاء نجحت في تعويم السفينة البنمية EVER GIVEN بقناة السويس، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة في التعامل مع السفينة الجانحة هي التأكد من سلامتها.وتواصل قناة السويس جهودها، لتحريك السفينة، حيث تتم العملية الحالية بشكل تلقائي، حيث ستستغل السفينة عملية المد، وتعمل على تشغيل محركها والرفاسات ما سيساهم بشكل كبير في عملية رفع مقدمتها وعودتها العنق الطبيعي في القناة والسير وحدها، وحال فشل سيرها بمفردها ستستخدم القاطرات عملية السحب مجددًا، لسحبها في محاولة أخيرة.وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.