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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحدد شرطا لإنهاء ملف النزوح

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:26 م
عضو المفوضية علي
عضو المفوضية علي البياتي
مروة عنبر
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حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، شرطا لإنهاء ملف النزوح، مشيرة الى أن بقاء النازح في المخيم هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن موضوع إعادة النازحين لا يؤخذ الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية لاسيما على مستوى وضع سياسة وطنية للتعامل مع هذا الملف بوصفه معقدا وفيه جنبات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف البياتى أن الحكومة قررت أكثر من مرة إنهاء ملف النزوح من خلال اغلاق المخيم وليس بوجود تفاصيل أخرى وهذا ما أدى الى التحول من انتهاك الى انتهاك آخر، لافتا إلى أن بقاء النازح في المخيم هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وتابع البياتى أن "إنهاء ملف النزوح يتطلب وجود خطوات منها تأمين مكان تواجد النازح وتوفير العيش الكريم له وحل المشكلات الامنية والاجتماعية الموجودة في تلك المناطق من خلال المصالحات الوطنية والاجتماعية".

وأشار البياتى إلى أن النزاعات الداخلية احيانا لها جذور فكرية واجتماعية ولا بد من وضع حد لها لانهاء هذا الملف، مشددا على ضرورة التقليل من خطاب الكراهية.

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