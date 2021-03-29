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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورة تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للبلدان الأفريقية

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:26 م
السفير أحمد عبد اللطيف،
السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة
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نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وقال السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، اليوم بإن هذا التدريب يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث أن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة في الكثير من بلدان القارة يقعون أيضًا ضحايا للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد أن الدورة تهدف الى تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في الدول الأفريقية في هذا المجال وتعزيز القدرات الأفريقية لتحديد ومنع وإدارة والاستجابة لهاتين الجريمتين، وذلك في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب وتفعيلًا لمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وأضاف عبد اللطيف أن المركز يحرص على تطبيق نهج متكامل للتدريب يجمع كلًا من الكوادر المدنية والشرطية والعسكرية والقضائية، موضحًا أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا الذي ينفذه مركز القاهرة.

وأشار إلى أن تدريبات الدورة تستند إلى كتيب أعده مركز القاهرة حول مكافحة ومنع الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما قام المركز بتطوير منصة رقمية لتقديم المادة العملية للمتدربين نظرًا للطبيعة الافتراضية للدورة.

وشارك في الدورة مسئولون من الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ٩ دول أفريقية وهي مصر وسيشيل والغابون وبوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وبنين.

وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة.

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