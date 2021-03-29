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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: نقدر سعي عمان لترسيخ علاقات التعاون مع الجميع

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:24 م
وانج يي
وانج يي
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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها سلطنة عمان في دعم مسيرة البناء الداخلي، وترسيخ علاقات التعاون مع الجميع، مشيرا إلى استعداد الصين للتعاون مع المساعي المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، وصولًا لحلول عادلة للأزمات، تضمن التعايش السلمي بين الشعوب، من أجل أن تتفرغ للتنمية والبناء في مناخ آمن ومستقر.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الخارجية الصيني بتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في السلطنة؛ لما له من نتائج إيجابية على صعيد العلاقات العُمانية - الصينية.

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